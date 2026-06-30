Таку думку висловив політолог Олексій Курпас. Він вважає, що оголошена 40-денна програма тиску на РФ від президента та глави СБУ Євгена Хмари демонструє новий підхід до ведення війни.

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Росія повинна щодня платити за своє рішення продовжувати війну. Не лише на фронті, а й у власному тилу. Саме в цьому сьогодні полягає одна з ключових ролей СБУ. Не чекати, поки ворог завдасть нового удару. А нав’язувати йому власний порядок денний, змушувати жити в постійній напрузі та поступово позбавляти можливості вести війну. Тож на Росії і далі буде "хмарно",

– підкреслює політолог.

Курпас вважає, що кожен далекобійний удар СБУ по території РФ впливає на її військовий потенціал.

"Служба послідовно виявляє критичні точки, від яких залежить здатність Росії продовжувати війну, і фахово тисне на них. Нафтова інфраструктура. Засоби ППО. Логістика. Військові виробництва. Кораблі. Все, що дозволяє агресору воювати. 40-денна операція занурює Росію в безповоротну кризу", – наголошує Курпас.

Окрему увагу експерт приділяє наслідкам ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії.

"Економічний ефект ударів по нафтогазовій сфері величезний. Без бензину і дизеля не можна зібрати врожай, одна за одною будуть сповільнюватись різні галузі економіки. Тому найбільший український козир – далекобійні удари СБУ по російським НПЗ і іншим нафто-газовим об’єктам. Служба сьогодні стала одним із найефективніших інструментів нанесення ударів по військовому потенціалу Росії. Причому не на рівні окремих тактичних операцій, а на рівні стратегічного впливу. Саме тому доручення Президента провести 40-денну програму тиску на РФ виглядає закономірним. Це завдання отримала структура, яка вже неодноразово довела, що здатна змінювати правила гри на війні", – резюмує експерт.

Раніше повідомлялося, що в межах 40-денної операції СБУ вдруге протягом місяця уразила нафтоперекачувальну станцію "Второво", яка забезпечує паливом московський регіон. Перший удар, за повідомленнями, запам'ятався кадрами із території Капотнінського НПЗ, а подальші атаки, як стверджується, продовжують впливати на ситуацію із забезпеченням паливом у Росії.