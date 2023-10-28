Експерт: Царьов – законна ціль СБУ, він причетний до найгірших злочинів росіян

СБУ продовжує системну ліквідацію військових злочинців і колаборантів. Чергова законна ціль спецслужби – зрадник Царьов.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

"Царьов – абсолютно законна ціль СБУ за міжнародними нормами права. Він причетний до найгірших злочинів росіян у Київській області у лютому – березні 2022 року. Царьов був однією з маріонеток, яку Путін хотів використати після захоплення нашої держави. У 2014-ому саме Царьов допомагав Кремлю розпалювати війну на Донбасі, створюючи фейковий "парламент Новоросії", – акцентує експерт.

Голобуцький підкреслює, що таку роботу СБУ підтримує українське суспільство. "Вдалі спецоперації СБУ – одна з причин, чому рівень довіри до служби, згідно опитувань, найбільший серед правоохоронних органів і рекордний за всю історію спецслужби. Дії по ліквідації зрадників та ворогів України відзначає і західна преса. За оцінками впливової The Washington Post, СБУ з початку війни здійснила десятки ліквідацій російських чиновників на окупованих територіях, колаборантів, офіцерів за лінією фронту та в тилу. Дугіна, Татарський, Прилєпін – це далеко не повний список гучних операцій проведених Службою. А мова, нагадаю, йде про відплати військовим злочинцям на контрольованій ворогом території", – нагадує політолог.

"Царьов у реанімації ніяк не визначиться чи вже час проходити по виписаному нашою спецслужбою квитку на концерт Кобзона. Але помре Царьов в лікарні чи залишиться в інвалідному візку, в даному випадку не так важливо. Головне, кожен бажаючий знищити Україну ще чіткіше зрозумів, що за злочини проти нашої держави обов’язково буде покарання від СБУ", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше ЗМІ, з посиланням на власні джерела, повідомили, що зрадник Царьов отримав важкі поранення в результаті спецоперації СБУ в окупованому Криму.