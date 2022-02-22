Експерти радять не поспішати з міграцією: як змінюються умови працевлаштування в Україні

Фахівці у сфері працевлаштування наголошують на погіршенні умов роботи, обіцяних працедавцями за кордоном. Частим явищем сьогодні стало перебирання кадрами та легкість у їх відсіюванні, та й загалом обіцянки нерідко розходяться з ділом. Врешті, працівники не знаходять того, що могли б в цей час мати на Батьківщині.

Оскільки шукачі роботи стали перебірливими та прагнуть гідного ставлення, українські роботодавці поліпшили умови. Як наслідок їм стало набагато легше знайти саме те, про що вони мріють.

За словами керівниці експертно-аналітичного центру grg.ua, сьогодні на ринку праці збільшилась кількість вакансій, тому шукачі роботи можуть переконатись, що попит на їхню працю є та складнощів із працевлаштуванням не буде.

Більшість українців кажуть, що їм подобається їхня робота, вони задоволені роботою,

– розповіла керівниця експертно-аналітичного центру grg.ua Руслана Березівська.

Експерти наголошують, що варто зважити всі ризики, бо починати десь, ще й із нуля, часто буває невиправдано.

"Вартість життя за кордоном не рівноцінна вартості життя в Україні. Тобто потрібно ще за житло сплачувати, за продукти сплачувати, за інші якісь блага для людини. І тому настільки великої різниці зазвичай немає", – зазначила Руслана Березівська.

Не варто поспішати з міграцією, до того ж залишившись удома, можна більше часу проводити зі своєю родиною, радять експерти.