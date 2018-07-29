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Експерти визначили найбільший та найважчий смартфон 2018 року

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Експерти визначили найбільший та найважчий смартфон 2018 року
/ mobiltelefon

Компанії Sony вдалося представити дійсно унікальний смартфон для 2018 року. В ньому немає "безмежного" екрану та "моноброви". Він є найбільшим і найважчим смартфоном серед новинок цього року. Його розміри і вага настільки переконливі, що використовувати його однією рукою дійсно може бути складно.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Sony Xperia XZ2 Premium оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K. Зверху і знизу від дисплея є досить товсті рамки. В результаті, смартфон вийшов 158 міліметрів завдовжки і 80 міліметрів завширшки. Товщина його корпуса становить 11,9 міліметра, а важить новинка 236 грам.

Sony Xperia XZ2 Premium у порівнянні із смартфонами Apple
Sony Xperia XZ2 Premium у порівнянні із смартфонами Apple

Всі ці числа можуть здатися не такими страшними, якщо не порівнювати їх з параметрами інших сучасних смартфонів. Журналісти з Phone Arena зробили наочне порівняння. Вийшло, що Xperia XZ2 Premium більше і важче Galaxy Note 8 від Samsung і iPhone 8 Plus від Apple.

Sony Xperia XZ2 Premium у порівнянні із смартфонами Samsung
Sony Xperia XZ2 Premium у порівнянні із смартфонами Samsung

Товщина Sony Xperia XZ2 Premium майже на 3 міліметри більша товщини більшості сучасних флагманів. Різниця у вазі буде дуже відчутна. Не можна назвати новинку від Sony поганим смартфоном, але компанія очевидно пішла на експеримент.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
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