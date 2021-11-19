Експертиза підтвердила, що за кермом Infiniti у момент ДТП був 16-річний Микола

Експертиза підтвердила, що у день смертельної аварії за кермом Infiniti у Харкові дійсно перебував 16-річний Микола. Для цього провели молекулярно-генетичне дослідження.

Про висновки експертизи повідомив адвокат потерпілих Валентин Рибін. Він наголосив, що тепер можна впевнено казати, що керманичем був неповнолітній мажор.

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Аналіз підтвердив збіг профілю ДНК на лобовій подушці безпеки автомобіля Infiniti з ДНК-профілем підлітка, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в Харкові 26 жовтня,

– заявив Рибін.

Зауважимо, матір Миколи – Марина Дегтяр – стверджує, що ніколи не дозволяла сину керувати своїм автомобілем. Вона запевняє, що забрала із собою в Німеччину другий комплект ключів та документи на автівку. Адже раніше Миколу вже ловили за кермом.

Що відомо про ДТП з неповнолітнім водієм

26 жовтня 16-річний Микола проігнорував червоне світло та на шаленій швидкості врізався в інший автомобіль. Внаслідок сильного зіткнення керманич Chevrolet загинув на місці події, а пасажири юного водія постраждали.

За словами очевидців, на місці ДТП хлопець погрожував поліцейським і казав, що його "відмажуть".

Однак вже 28 жовтня суд взяв Миколу під варту. Він перебуватиме у СІЗО 2 місяці без права внести заставу.

Мами підозрюваного каже, що до нього в ізоляторі ставляться так же, як і до інших. Жінка буцімто не може передати сину навіть кросівки.

За злочин підлітку загрожує 8 років в'язниці.

Повний текст публікації Валентина Рибіна у фейсбуці:

Молекулярно-генетичний аналіз підтвердив збіг профілю ДНК на лобовій подушці безпеки автомобіля Infiniti з ДНК-профілем підлітка, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в місті Харків 26.10.21.

Таким чином, враховуючи дані відеокамери та докази ДТП – пасажири автомобіля, яким керував "неповнолітній перегонник", з урахуванням даних експертиз, можемо впевнено підтвердити виявлення підозрюваного за кермом автомобіля, і нікого іншого.