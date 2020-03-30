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      Експорт українських масок в Іспанію: слідчі розкрили схему – фото

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      Експорт українських масок в Іспанію: схему розкрили / Фейсбук Держприкордонслужби

      У лютому – березня 2020 року зловмисники продали понад 300 тисяч медичних масок за заниженою ціною китайцю. Він згодом перепродав ці респіратори Іспанії. Ухилення від сплати податків українців попередньо становить понад 15 мільйонів гривень.

      Правопорушниками виявилися працівники двох харківських підприємств. Про це повідомили у фейсбуці Держприкордонслужби та на сайті Офісу генпрокурора.

      Дізнайтеся більше Скандальний експорт масок в Іспанію: проти митників відкрили провадження

      У лютому – березні зловмисники за заниженою ціною продали громадянину Китаю для подальшого експорту понад 300 тисяч респіраторів. Вартість однієї маски склала трохи більше, ніж 1 гривню. Ринкова ж ціна такої партії – понад 60 мільйонів гривень.

      За попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 мільйонів гривень.

      Обшуки провели на восьми об’єктах в Київській, Харківській та Полтавській областях. Зокрема, на складських та у виробничих приміщеннях, офісах та на місцях проживання фігурантів провадження.

      Що там виявили та вилучили

      • фінансово-господарські документи;
      • електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок;
      • чорнові записи;
      • мобільні термінали, банківські картки;
      • ноутбуки, USB накопичувачі;
      • зразки масок респіраторних;
      • гроші на суму 243 тисяч доларів та 14,5 тисяч євро.

      Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало журналістське розслідування. Порушників викрили слідчо-оперативна група, в яку ввійшли прикордонники, представники Офісу генпрокурора.

      Експорт українських масок в Іспанію: прикордонники розкрили схему

       

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Офіс генпрокурора Новини України Китай Новини Полтави Новини Харкова Новини Києва Коронавірус COVID-19 Держприкордонслужба
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