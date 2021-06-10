Апеляція збільшила заставу для експрацівника СБУ, якого підозрюють у хабарництві

Апеляція Антикорупційного суду збільшила розмір застави для колишнього працівника СБУ Сергія Глівінського. За даними слідства, він взяв хабар на суму 80 тисяч доларів.

Аби вийти з СІЗО Глівінський повинен заплатити 1,5 мільйона гривень. Раніше розмір застави становив 340 500 гривень. Тобто суму збільшили у 5 разів.

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Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу колишньому старшому слідчому в особливо важливих справах Управління СБУ в Одеській області Сергію Глівінському. Його одразу із зали суду повезли на СІЗО,

– розповів журналіст Олег Новіков.

Зауважимо, прокурор вимагав, аби заставу збільшили до 2,2 мільйона гривень.

У чому підозрюють Глівінського

Перебуваючи на посаді слідчого СБУ Глівінський отримав від затриманого у кримінальній справі американця 80 тисяч доларів хабаря. За ці гроші слідчий мав відпустити чоловіка з СІЗО та надалі посприяти тому, аби американця не засудили до в'язниці. До речі, затриманого громадянина США з 2018 року підозрюють у контрабанді наркотиків з Китаю в Україну.

Працівник СБУ допоміг американцю розблокувати свій закордонний банківський рахунок. Той мав перерахувати хабар частинами на рахунки знайомих Глівінського. Один із таких отримувачів нібито був кумом слідчого. Рух коштів легко встановили правоохоронці.

До речі, як пише Fight Corruptor, хабарник свого слова дотримався. Вже невдовзі іноземця випустили із СІЗО, де його часто били, під домашній арешт. Крім того, йому змінили підозру і зняли арешт з майна та рахунків.

Весною 2021 року Глівінського звільнили з СБУ.