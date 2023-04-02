Це ніби Голокост ХХІ століття, – експрезидент Монголії про звірства росіян на Київщині

Експрезидент Монголії Цахіагійн Елбегдорж 26 березня побував на Київщині. Елбегдорж розповів, що його вразило під час візиту до Бучі та Ірпеню, які торік були під тимчасовою окупацією росіян.

Експрезидент Монголії в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вирішив приїхати в Україну з гуманітарною місією, а також, щоб побачити жахи війни. "У Монголії ми кажемо: "Краще один раз побачити, ніж тисячу разів почути". Тому я і приїхав в Україну, щоб це побачити", – сказав Елбегдорж.

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Експрезидент Монголії побував на зруйнованому мості в Ірпені

Він зазначив, що в Бучі, Ірпені та Гостомелі зміг доторкнутися до війни. Колишній президент Монголії додав, що був сильно вражений.

Коли я був у Бучі, Ірпені та Гостомелі, в тих містах, яких торкнулася війна, я був дуже сильно вражений. Я відчував дим від згарищ, я відчував війну, міг доторкнутися до неї, адже до цього часу велика війна була дуже далеко,

– розповів Елбегдорж.

За його словами, останнім таким конфліктом була Друга світова війна. "А тут цю війну, її близькість можна було буквально відчути. Я бачив людей, які постраждали, я бачив знищені війною будинки", – сказав експрезидент Монголії.

Він висловив здивування, що люди досить швидко відбудували свої домівки та намагаються стабілізувати життя.

"Але що дійсно дивує, то це те, як люди відбудовували свої домівки, намагалися скласти клаптики розбитого життя докупи. Я був на місці поховань, де лише номери, де лежать неідентифіковані люди, але за цими номерами – втрачені людські життя, чиїсь батьки, матері, брати та сестри. Це все дуже розчулює", – зазначив Елбегдорж.

Жахіття, які росіяни скоїли, не повинні бути забуті

Він розповів, що зі своєї поїздки зробив один висновок – "війна дуже близько, і ми повинні уникнути цього жаху, але разом з тим і не забувати його ні в Україні, ні деінде у світі".

Елбегдорж наголосив, що жахіття, які росіяни скоїли, не повинні бути забуті.

З часу Другої світової війни минули десятиріччя, а люди і досі говорять про жахи Голокосту. Те, що зараз відбувається в Україні – це немов Голокост ХХІ століття,

– вважає колишній президент Монголії.

Він зазначив, що був на зруйнованому мості в Ірпені, через який люди втікали від війни.

"Дуже добре, що цей міст залишився, і разом з тим поряд будується ще один міст. Це дуже символічно. Я запитав у місцевих – ви залишите цей зруйнований міст? І вони сказали – так, як пам'ятку про війну. І люди, які будуть приїжджати в Україну, повинні його бачити. Він повинен стати одним із символів війни, який люди мають впізнавати з першого погляду", – резюмував Елбегдорж.