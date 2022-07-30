Ексспівробітник СБУ помітив важливу деталь у кадрах з Оленівки

Удар по колонії в Оленівці – жахливий воєнний злочин росіян, цинічність якого приголомшила увесь світ. Традиційно, бойовики держави-агресорки намагаються звинуватити у провокації українських військових.

Весь цивілізований світ знає правду. Ба більше, на фотографіях з місця трагедії можна знайти конкретні докази того, що росіяни жорстоко вбили українських полонених. Про це 24 каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Що підозрілого на фотографіях

За словами Івана Ступака, варто звернути увагу на те, що ліжка, на яких спали полонені, залишилися на місцях – їх не розкидало вибухом, а це доволі легкі конструкції. Тіла українських військових залишилися прямо на них. Стіни цілі, покрівля також майже не пошкоджена.

У будівлі була серйозна пожежа з великою температурою. На фото видно, що деякі тіла обгоріли до кісток.

На мою думку, їх не просто підірвали. Їх спалили живцем. І горіло щось дуже серйозне,

– говорить ексспівробітник СБУ.

Ступак припустив, що росіяни застосували фосфор.

Чому росіяни вдаються до терору

росіяни дійсно чинять терор. Це терор від безвиході. Якби у них було все добре на фронтах, вони б до нього не поверталися.

На думку Ступака, кривавою провокацією в Оленівці й тортурами нашого бійця російські загарбники переслідують декілька цілей. По-перше, вони хочуть переконати населення, військових та політиків, що ми маємо справу зі справжніми нелюдами.

"Щоб ми казали: "Та ні, там такі звірі, треба закінчувати війну, давайте сідати за стіл перемовин. Інакше, якщо вони до нас доберуться – зроблять те саме", – говорить Іван Ступак.

По-друге, вони намагаються спровокувати наших військових на аналогічний крок у відповідь – з російськими полоненими. Це вдало використає російська пропаганда, яка демонструватиме усьому світові "звірства" українських військових. Тоді світ говоритиме, що Україна поводиться жахливо, тож потрібно припиняти постачання зброї та всіляку підтримку.

Удар росіян по колонії в Оленівці: коротко

29 липня росіяни завдали удару по колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Внаслідок трагедії загинули 40 українських військовополонених, ще 75 бійців – зазнали поранень.

Звинувачення українських військових в обстрілі є абсурдними. У Генштабі Збройних Сил України заявили, що таким чином росія намагається приховати тортури над полоненими та розстріли за наказами окупаційних адміністрацій.

Служба безпеки України перехопила розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених в Оленівці. За словами одного з них, злочин вчинили саме росіяни.

Захисників у Оленівці не просто підірвали, – експрацівник СБУ Ступак: дивіться відео