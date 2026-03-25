Ексспівробітник СБУ назвав топ-3 найефективніші методи поповнення армії Путіна

Росія планує набрати на війну проти України ще 409 тисяч окупантів у 2026 році. У них фактично є 3 найпопулярніші методи поповнення армії, два з яких досить схожі.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це приблизно 34 тисячі росіян на місяць. Такі показники у ворога були і у 2024 – 2025 роках.

Як Росія набирає людей на війну?

За словами Ступака, насправді ніхто точно так і не може сказати, чи дійсно ворог виконує свій план з набору людей. Усю цю інформацію тримають під грифом "секретно". Є деякі неофіційні оцінки, що Росія не набирає близько 25% – 30% від плану. Утім, перевірити все це, на жаль, наразі неможливо.

Насамперед Росія пропонує своєму населенню значні кошти за підписання контракту. Була інформація про проблеми з виплатами, але все-таки це поодинокі випадки.

Загалом там гроші виплачують. І масових скарг на невиплату кошів немає. Скаржаться, що командири забирають гроші. Але держава плюс-мінус свої зобов'язання виконує. І ось ця ситуація на Близькому Сході, на жаль, працює на Росію. Вони зараз мають можливість поповнювати свої знесилені резерви. Звідти гроші і підуть на оці контракти,

– зазначив Ступак.

В Росії активно працюють з ув'язненими, агітуючи їх приєднуватися на війну. Так само йде робота з тими людьми, які перебувають під слідством. Їм фактично пропонують підписати контракт в обмін на те, що держава спише його злочин. Зрештою вони можуть навіть вернутися на свободу, якщо переживуть бойові дії.

