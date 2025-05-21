З Німеччини екстрадовано ексначальницю Держгеокадастру Київщини: у чому її підозрюють

З Німеччини екстрадовано колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області. Вона є фігуранткою справи щодо заволодіння державними землями під столицею вартістю майже 2 мільярди гривень.

Про це в середу, 21 травня, повідомили в Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає 24 Канал. Підозрювана перебувала у міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року.

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Що відомо про справу

Ексначальницю Держгеокадастру затримали на території Німеччини у березні 2025 року, її екстрадиції до України домоглися САП і НАБУ у взаємодії з Офісом Генпрокурора. Передача фігурантки відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець – Корчова".

Слідчий суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 мільйонів гривень застави.

Екстрадиція, зокрема, стала можлива завдяки співпраці НАБУ і САП з компетентними органами Німеччини та Польщі, а також ефективній взаємодії з Офісом Генпрокурора як центральним органом щодо видачі підозрюваних та українським офісом Інтерполу,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, колишню начальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області підозрюють у справі щодо заволодіння землею. Йдеться про майже 920 га у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 мільярда гривень.