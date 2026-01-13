До кінця доби без світла: у соцмережах пишуть про тривалі відключення для кількох районів Києва

У Києві запроваджені аварійні відключення. Користувачі соцмереж повідомляють, що кілька районів будуть без світла до кінця доби.

Дані на сайті ДТЕК свідчать про те, що відключення будуть тривалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на енергетиків.

Дивіться також У Києві та на частині Київщини ввели екстрені відключення світла

У яких районах світла може не бути до кінця доби?

Сьогодні вночі Київ зазнав чергового ворожого удару, через що у столиці та частині області запровадили аварійні графіки відключення електропостачання. За даними ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині, світла може не бути до кінця доби.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,

– написали у ДТЕК.

Міненерго повідомляє, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація, проте відновлення електропостачання потребує часу. На тривалість відключень також впливає суттєве зниження температури повітря.

Після попереднього обстрілу в ніч на 9 січня ситуація у столиці залишається складною як з електропостачанням, так і з опаленням.

Що відомо про наслідки масованого обстрілу?