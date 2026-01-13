До кінця доби без світла: у соцмережах пишуть про тривалі відключення для кількох районів Києва
- У Києві введено графіки аварійних відключень електрики. В окремих районах світла може не бути до кінця доби.
- Міненерго повідомляє, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхня тривалість залежить від безпекової ситуації та погодних умов.
У Києві запроваджені аварійні відключення. Користувачі соцмереж повідомляють, що кілька районів будуть без світла до кінця доби.
Дані на сайті ДТЕК свідчать про те, що відключення будуть тривалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на енергетиків.
У яких районах світла може не бути до кінця доби?
Сьогодні вночі Київ зазнав чергового ворожого удару, через що у столиці та частині області запровадили аварійні графіки відключення електропостачання. За даними ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах, зокрема на Подолі, Виноградарі та Святошині, світла може не бути до кінця доби.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,
– написали у ДТЕК.
Міненерго повідомляє, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація, проте відновлення електропостачання потребує часу. На тривалість відключень також впливає суттєве зниження температури повітря.
Після попереднього обстрілу в ніч на 9 січня ситуація у столиці залишається складною як з електропостачанням, так і з опаленням.
Що відомо про наслідки масованого обстрілу?
Внаслідок масованої атаки на Житомирщині пошкоджено критичну інфраструктуру в Коростенському та Звягельському районах, інформації про загиблих та постраждалих немає. Рятувальники працюють над ліквідацією пожеж, а спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
Вночі 13 січня ворог обстрілював Київщину, що призвело до пожеж у житловій забудові та на промислових об’єктах. Критичні об’єкти області переведені на альтернативне живлення, а у деяких районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Росія завдала удару по терміналу "Нової Пошти" під Харковом, що викликало руйнування та пожежі. Внаслідок атаки загинули та поранені люди, а 30 врятовано.