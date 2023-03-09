У Києві, на Одещині та в інших регіонах України – екстрені вимкнення світла через ракетну атаку

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення світла. Зокрема, у Києві, на Одещині та Черкащині.

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 9 березня. Окупанти продовжили бити по об'єктах енергетичної інфраструктури. На жаль, були і влучання, через які запровадили відключення світла.

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У низці областей – екстрені відключення світла

Закликаємо з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики роблять усе можливе для того, щоб усунути наслідки ракетних ударів по інфраструктурі.

Світло вимкнули на Одещині

Як зазначили у ДТЕК, в Одеській області запроваджують екстрені відключення світла. Мовиться про вимкнення світла без застосування погодинних графіків.

У компанії зазначають, що це вимушений превентивний крок. Він дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Зауважимо, що по об'єкту енергетики в області окупанти, на жаль, влучили. Це підтвердили в Одеській ОВА.

Превентивно у місті було вимкнено електроенергію. Наразі не можемо говорити, що на ранок буде працювати електротранспорт, але пересування містом буде,

– наголосив речник ОВА Сергій Братчук.

15% мешканців Києва без світла

Про запровадження екстрених відключень попередили також мешканців Києва й області. Як зазначив міський голова Віталій Кличко, застосовані технологічні відключення світла у столиці. Без електроенергії наразі перебуває близько 15% споживачів.

У Харкові та Житомирі проблеми зі світлом

Про це близько 04:15 повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що під прицілом енергетична інфраструктура міста. Внаслідок цього у деяких районах Харкова зафіксовані проблеми зі світлом. Мер міста наголосив, що "ми вистоїмо та все полагодимо".

Проблеми спостерігаються також у Житомирі. Міський голова Сергій Сухомлин звернув увагу на відсутність води. Також він зауважив, що у більшості будинків немає електроенергії. Все це наслідки нічної атаки "Шахідами" по місту. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в області застосували запобіжні відключення електроенергії. За його словами, енергетики роблять все для того, щоб уберегти енергетичну систему.