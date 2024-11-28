Екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00, – YASNO

Росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України вранці 28 листопада. По всій країні введено екстрені відключення світла.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка. Екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00.

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Скільки діятимуть екстрені відключення світла

Вранці 28 листопада російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

По всій країні екстрені відключення через атаку ворога на нашу енергетику. Відбою поки нема. Деталей теж. Ситуація в енергосистемі складна,

– написав Коваленко.

Він додав, що за прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до 20:00. Коваленко також нагадав, що під час екстрених відключень графіки не діють. Якщо ситуація буде дозволяти, будуть розмінювати групи відключень.

"Критична інфраструктура зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків", – додав гендиректор.

До слова, на Львівщині є влучання в енергетичну інфраструктуру. Внаслідок ракетної атаки без світла залишилися 523 тисячі абонентів.