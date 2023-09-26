З'явились майже 9 мільйонів: військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час війни
Джерело:Офіс генпрокурора
Колишньому керівнику Дніпропетровського обласного військкомату повідомили про підозру. Адже він за час війни набув статків на майже 9 мільйонів гривень.
У Офісі генпрокурора повідомили, що колишній військком та його родина має майно, вартість якого значно перевищує їх законні доходи. Збагачення відбулось за півтора року повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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У чому підозрюють колишнього обласного військкома Дніпра
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому керівнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у незаконному збагаченні,
– заявили в Офісі генпрокурора.
За їхніми даними, з 24 лютого 2022 року, згідно з висновком Національного агентства з питань запобігання корупції, підозрюваний набув активів на понад 8,8 мільйона гривень.
У прокуратурі пояснили, що йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Одеський військком Борисов намагається вийти на волю
- Один з адвокатів одіозного одеського військкома Євгена Борисова заявив, що підозрюваний сподівається на апеляцію. Адже суд продовжив йому запобіжний захід і тепер Борисов має бути під вартою щонайменше до 22 жовтня 2023 року.
- Водночас, за словами адвокатів, колишній військком нібито має серйозні проблеми зі здоров'ям. Мовляв, він регулярно п'є таблетки, які йому передають рідні.
- Ба більше, за словами адвоката, у Євгена Борисова є 5 вогнепальних поранень. Саме тому його 12 липня комісія визнала непридатним до служби.
- Варто зауважити, що сам Борисов перебуває в СІЗО через свої статки – він міг "заробити" під час війни мільйони доларів. Зокрема, його родина має віллу та офісне приміщення в Іспанії. Також на маму Борисова записана машина Mercedes-Benz класу В, яка коштує орієнтовно 100 тисяч доларів.