З'явились майже 9 мільйонів: військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час війни

Колишньому керівнику Дніпропетровського обласного військкомату повідомили про підозру. Адже він за час війни набув статків на майже 9 мільйонів гривень.

У Офісі генпрокурора повідомили, що колишній військком та його родина має майно, вартість якого значно перевищує їх законні доходи. Збагачення відбулось за півтора року повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дивіться також На Харківщині військком нарахував підставній жінці 680 тисяч "бойових"

У чому підозрюють колишнього обласного військкома Дніпра

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому керівнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у незаконному збагаченні,

– заявили в Офісі генпрокурора.

За їхніми даними, з 24 лютого 2022 року, згідно з висновком Національного агентства з питань запобігання корупції, підозрюваний набув активів на понад 8,8 мільйона гривень.

У прокуратурі пояснили, що йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одеський військком Борисов намагається вийти на волю