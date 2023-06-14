Билася об труну: в Еквадорі жінка "ожила" під час власного похорону

В Еквадорі 76-річна жінка, яку мали поховати, виявилася живою. Вона буквально постукала у труну під час свого похорону.

Раніше Белла Монтойя працювала медсестрою. 9 червня її ушпиталили після ймовірного інсульту.

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Жінка "ожила" під час власного похорону

У літньої жінки сталася кардіореспіраторна зупинка, тобто припинення дихання та роботи серця. Вона вже не реагувала на реанімаційні заходи, тож лікар констатував смерть.

Далі сім'я відвезла тіло до похоронного бюро та влаштувала поминки, як раптом запрошені почули дивні звуки. Вони відкрили домовину, щоб переодягти жінку, але виявили її живою.

Пізніше син жінки Жільберто Барбера розповів, що у труні почало щось гриміти.

Нас було близько 20 людей. Приблизно через п'ять годин після поминок труна почала видавати звуки. Моя мама була загорнута в простирадла і билася об труну, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихає,

– пригадує чоловік.

Жінку відвезли до лікарні в центральному місті Бабахойо. Згодом Міністр охорони здоров'я Еквадору повідомив, що пані Белла перебуває в інтенсивній терапії. Однак, обнадійливих прогнозів медики не дають.

Тим часом у лікарні, де констатували смерть жінки, вже розпочали розслідування. Окрім того, МОЗ створило технічний комітет для перевірки, як медзаклад видає свідоцтва про смерть.

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У Польщі жінка ожила в морзі

Зауважимо, що схожа ситуація раніше, ще у 2014 році сталася в Польщі. Тіло 91-річної Яніни Колькевич відвезли в морг. Тривала підготовка до похорону.

Як раптом мішок з тілом жінки, який пролежав кілька годин у холодильнику, почав рухатися. Лікар, який констатував смерть, був шокований цією новиною. Розповів, що коли підписував свідоцтво, пані Яніна не дихала, а її серце не билося.