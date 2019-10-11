20:40
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Леонід Швець
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Леонід Швець

      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"

      434
      Пресс-марафон Зеленского как тренировочный день
      Пресс-марафон Зеленского как тренировочный день / Фото из открытых источников

      Писать о многочасовом пресс-марафоне после его просмотра, да еще и услышав и прочитав кучу комментариев и отзывов разной степени длины и глубины, само по себе занятие, умножающее страдание. А что под конец мероприятия страдали не только связки президента, достаточно очевидно.

      С другой стороны, став на путь страданий, нужно уже пройти его до конца, иначе в чем был смысл мучений? Собственно, да, в чем? Не просто же чтобы подвергнуть страшным мукам тех, кому безмерно противен его голос?

      Интересно: Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами

      Странным образом никто не обратил внимания, что это была вообще первая пресс-конференция Зеленского. Он умудрился выиграть кампанию, вернее, даже две, не устраивая больших публичных встреч с прессой. По сути, вчера состоялось первое тесное знакомство народа с президентом Зеленским с участием журналистов. Продолжительность мероприятия словно компенсировала накопившийся долг. На пятый месяц исполнения полномочий граждане задним числом получили возможность пристальней присмотреться-прислушаться к тому, кого выбрали.

      Владимир не стал ограничивать время смотрин, сам для себя устроив испытание на то, насколько он уверенно чувствует себя в новом качестве. Задолго до того, как стал совсем сдавать голос, было уже очевидно, что он сам результатами стартового экзамена удовлетворен. Лишенный модерации ближний обмен мнениями с журналистами ни разу не поставил его в заметно затруднительную ситуацию. Совсем неплохой результат для любого политического ветерана, а для новичка просто отличный. Впрочем, ни один ветеран не согласился бы на такой эксперимент, а если бы и согласился, то через несколько часов отпросился бы в туалет и не вернулся, сославшись на вдруг возникшие неотложные дела.

      Необычный формат, безусловно, демонстрирует креативный потенциал команды Зеленского, но одновременно это и чрезвычайная реакция на толком не выстроенную систему коммуникации. Налаженная периодичность и организованность брифингов, тематических пресс-конференций, интервью и, почему бы нет, подзаброшенного формата селфи-роликов сняли бы необходимость раз в полгода-год перетруждать голосовые связки и демонстрировать чудеса физической и психологической выносливости.

      Кроме того, от такого формата – бесконечно и обо всем, несмотря на его очевидное отличие от многочасовых постановочных бесед Путина с народом, таки попахивает нарциссическими явлениями автократа перед публикой. Если чем и удивлять наш неизбалованный чудесами демократии народ, то именно налаженной как часы и, в то же время, гибкой и оперативной информационной политикой власти в целом и президента в частности. Задав высокую планку нормы, можно иногда и удивлять необычным. Подменить одно другим все время не получится.

      Среди эпических вызовов, стоящих перед Владимиром Зеленским, это один из главных: оставаясь собой, то есть заведомо нестандартным политиком и государственным руководителем, утвердиться в своей "президентскости" и снять у всех сомнения в ней. Не переставая удивлять, в то же время демонстрировать успокаивающую лидерскую нормальность. Конечно, это должны быть новые нормы и стандарты государственного управления, которые останутся после Зеленского, когда тот уйдет из власти. Личную уникальность в институциональное наследство не оставишь. А не поменяв институты и практики управления, нельзя даже заикаться о том, что поменял страну, какими бы ошеломляющими эффектами не сопровождались появления лидера перед народом.

      И это задача, перед которой четырнадцатичасовый марафон в прямом эфире – приятная прогулка в кругу семьи по осеннему Мариинскому парку в теплый солнечный день.

      К теме: Пресс-марафон для Белого дома: почему Зеленский решил пообщаться с журналистами

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      13706
      Автор: Леонід Швець
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      сьогодні , 20:02 Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу
      Ірина Поліщук 135
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сьогодні , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 433
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сьогодні , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 253
      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні , 18:10 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      1649
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 949
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук