Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"

Писать о многочасовом пресс-марафоне после его просмотра, да еще и услышав и прочитав кучу комментариев и отзывов разной степени длины и глубины, само по себе занятие, умножающее страдание. А что под конец мероприятия страдали не только связки президента, достаточно очевидно.

С другой стороны, став на путь страданий, нужно уже пройти его до конца, иначе в чем был смысл мучений? Собственно, да, в чем? Не просто же чтобы подвергнуть страшным мукам тех, кому безмерно противен его голос?

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Странным образом никто не обратил внимания, что это была вообще первая пресс-конференция Зеленского. Он умудрился выиграть кампанию, вернее, даже две, не устраивая больших публичных встреч с прессой. По сути, вчера состоялось первое тесное знакомство народа с президентом Зеленским с участием журналистов. Продолжительность мероприятия словно компенсировала накопившийся долг. На пятый месяц исполнения полномочий граждане задним числом получили возможность пристальней присмотреться-прислушаться к тому, кого выбрали.

Владимир не стал ограничивать время смотрин, сам для себя устроив испытание на то, насколько он уверенно чувствует себя в новом качестве. Задолго до того, как стал совсем сдавать голос, было уже очевидно, что он сам результатами стартового экзамена удовлетворен. Лишенный модерации ближний обмен мнениями с журналистами ни разу не поставил его в заметно затруднительную ситуацию. Совсем неплохой результат для любого политического ветерана, а для новичка просто отличный. Впрочем, ни один ветеран не согласился бы на такой эксперимент, а если бы и согласился, то через несколько часов отпросился бы в туалет и не вернулся, сославшись на вдруг возникшие неотложные дела.

Необычный формат, безусловно, демонстрирует креативный потенциал команды Зеленского, но одновременно это и чрезвычайная реакция на толком не выстроенную систему коммуникации. Налаженная периодичность и организованность брифингов, тематических пресс-конференций, интервью и, почему бы нет, подзаброшенного формата селфи-роликов сняли бы необходимость раз в полгода-год перетруждать голосовые связки и демонстрировать чудеса физической и психологической выносливости.

Кроме того, от такого формата – бесконечно и обо всем, несмотря на его очевидное отличие от многочасовых постановочных бесед Путина с народом, таки попахивает нарциссическими явлениями автократа перед публикой. Если чем и удивлять наш неизбалованный чудесами демократии народ, то именно налаженной как часы и, в то же время, гибкой и оперативной информационной политикой власти в целом и президента в частности. Задав высокую планку нормы, можно иногда и удивлять необычным. Подменить одно другим все время не получится.

Среди эпических вызовов, стоящих перед Владимиром Зеленским, это один из главных: оставаясь собой, то есть заведомо нестандартным политиком и государственным руководителем, утвердиться в своей "президентскости" и снять у всех сомнения в ней. Не переставая удивлять, в то же время демонстрировать успокаивающую лидерскую нормальность. Конечно, это должны быть новые нормы и стандарты государственного управления, которые останутся после Зеленского, когда тот уйдет из власти. Личную уникальность в институциональное наследство не оставишь. А не поменяв институты и практики управления, нельзя даже заикаться о том, что поменял страну, какими бы ошеломляющими эффектами не сопровождались появления лидера перед народом.

И это задача, перед которой четырнадцатичасовый марафон в прямом эфире – приятная прогулка в кругу семьи по осеннему Мариинскому парку в теплый солнечный день.

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