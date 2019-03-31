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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція

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      Екзит-пол 2019 Україна - дивитися онлайн результати голосування - трансляція
      Результати екзит-полу – хто лідирує на виборах: онлайн / 24 канал

      Національний екзит-пол оголосить попередні результати голосування о 20:00 – після того, як закриються виборчі дільниці. Дивіться онлайн-трансляцію на 24 каналі.

      Вмикайте 24 канал – у прямому ефірі ми транслюватимемо прес-конференцію Національного екзит-полу. Також дивіться трансляцію онлайн на цій сторінці.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: якою була явка

      Коли екзит-пол оголосить свої дані:

      • 19:45 – розпочнеться прес-конференція на якій оприлюднять результати опитування станом на 18:00 (оголосять після закриття дільниць);
      • 23:00 – оголосять результати станом на 20:00.

      Екзит-пол оголошує результати голосування: онлайн-трансляція

      Що таке екзит-пол? Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів –прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

      Цьогоріч до Національного екзит-полу-2019 увійшли фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях. Національний екзит-пол-2019 не залежить від жодних кандидатів чи політичних сил і повністю фінансується західними донорами.

      Враховуючи попередній досвід, похибка опитування екзит-полу може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і 1% для інших кандидатів.

      Читайте також: Деякі політичні сили починають дискредитувати екзит-поли, – соціолог Бекешкіна

      Якою була явка на виборах – інфографіка: 

       

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли і де дивитися онлайн
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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