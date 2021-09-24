На Ельбрусі застрягла група альпіністів: п'ятеро з них загинули

На горі Ельбрус, що в Росії, у ніч проти 24 вересня на висоті 5,4 тисячі метрів застрягла група туристів. Через погіршення погодних умов п'ятеро з них загинули.

Під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 14 альпіністів, яких на ратраках евакуювали на галявину Азау та передали медикам.

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За попередніми даними, у групі альпіністів, що застрягла на Ельбрусі, перебували люди з понад 10 регіонів Росії. Усі старші 30 років, більшість – без досвіду.

П'ятеро людей загинули

У російському МНС повідомили, що п'ятеро подорожувальників загинули:

Макарова Анна, 1985 року народження (Якутськ);

Борисов В'ячеслав, 1982 року народження (Тюмень);

Нестерова Олена, 1989 року народження (Санкт-Петербург);

Жигуліна Анастасія, 1981 року народження (Тольятті);

Гальчук Ірина, 1989 року народження (Єкатеринбург).

В якому стані постраждалі

У майже всіх врятованих виявили сильне обмороження та переломи. Стан евакуйованих оцінюють як "відносно задовільний", середнього ступеня важкості.

На Ельбрусі застрягла група з 20 альпіністів / Фото Mash

Пошуки групи ускладнювалися поривами вітру до 40 метрів на секунду, температурою -20 градусів, завірюхою та видимістю у зоні пошуку не більше одного метра.