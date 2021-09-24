На Ельбрусі застрягла група альпіністів: п'ятеро з них загинули
Джерело:Интерфакс
На горі Ельбрус, що в Росії, у ніч проти 24 вересня на висоті 5,4 тисячі метрів застрягла група туристів. Через погіршення погодних умов п'ятеро з них загинули.
Під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 14 альпіністів, яких на ратраках евакуювали на галявину Азау та передали медикам.
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За попередніми даними, у групі альпіністів, що застрягла на Ельбрусі, перебували люди з понад 10 регіонів Росії. Усі старші 30 років, більшість – без досвіду.
П'ятеро людей загинули
У російському МНС повідомили, що п'ятеро подорожувальників загинули:
- Макарова Анна, 1985 року народження (Якутськ);
- Борисов В'ячеслав, 1982 року народження (Тюмень);
- Нестерова Олена, 1989 року народження (Санкт-Петербург);
- Жигуліна Анастасія, 1981 року народження (Тольятті);
- Гальчук Ірина, 1989 року народження (Єкатеринбург).
В якому стані постраждалі
У майже всіх врятованих виявили сильне обмороження та переломи. Стан евакуйованих оцінюють як "відносно задовільний", середнього ступеня важкості.
На Ельбрусі застрягла група з 20 альпіністів / Фото Mash