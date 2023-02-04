Реакція на розслідування: компанія "Ельдорадо" заперечує свої зв'язки з Росією

OSINT-спільнота Molfar провела розслідування діяльності групи ELDORADO / "Ельдорадо" в Україні та опублікувала матеріал з наведенням фактів співпраці з Росією. Однак компанія все заперечує і вважає це розслідування замовленим.

Компанія "Ельдорадо" у своїй реакції на розслідування OSINT-спільноти Molfar заявила, що опублікована напередодні інформація є недостовірною, повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть у компанії

У компанії "Ельдорадо" опираються на те, що зараз в Україні діє повна заборона на імпорт продукції з Росії. Мережі побутової техніки в Україні закуповують товар у офіційних імпортерів: або торгових домів вендорів, що були зареєстровані в Україні, або офіційних дистриб’юторів.

"Ельдорадо" кажуть, що їхні торгові компанії ТОВ "Дієса", ТОВ "Технополіс-1" та ТОВ "Технополіс 15" здійснюють гуртову та роздрібну торгівлю, мережа нараховує 94 магазини, у яких станом на січень 2023 року працює понад 3 200 працівників і жодного не скоротили минулого року. Крім того, 3 торгові компанії сплатили понад 284 мільйонів гривень податків пов'язаних із зарплатами.

Також у компанії пояснили поставки товарів торговельної марки Elenberg. В "Ельдорадо" кажуть, що закуповують товари у безпосередніх виробників, що розташовані в Китаї. Постачання продукції в основному здійснюють морськими шляхами і минулого року була пробна поставка потягом, маршрут якого був через Росію.

Так, його маршрут пролягав через території Росії, однак жодного оформлення товару в Росії чи з Росії ні нами, ні за нашим дорученням не здійснювалося. Понад те, під час війни, попри труднощі з повною перебудовою логістичних шляхів через Європу, контракти продовжують виконуватися, у тому числі завдяки довірі між партнерами, яка склалася під час багаторічної співпраці,

– заявили в компанії.

Тому в "Ельдорадо" називають наклепом інформацію про закупівлю російського товару і сплату податків у бюджет Росії.

В опублікованому розслідуванні OSINT-спільнота Molfar заявила про закупівлі компанією "Ельдорадо" товарів у Росії, через що бюджет країни-агресорки міг отримати майже 2,5 мільйона доларів податків.