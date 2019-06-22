18:45
22 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, сьогодні
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Електричка загорілась під Дніпром: люди на ходу вистрибували з вагонів

      247 Читать новость на русском
      Пожежа в електричці під Дніпром
      Пожежа в електричці під Дніпром / Dp.informator.ua

      Під Дніпром загорілася електричка, яка прямувала до П'ятихаток. Пасажири запанікували, тож не чекали зупинки складу і стрибали з задимлених вагонів ще під час руху електрички. Інцидент стався рано-вранці 22 червня, але на щастя в ньому ніхто не постраждав.

      За попередньою інформацією, в електричці загорілася проводка і дим поширився по вагонах, повідомляє "Інформатор".

      Дивіться фото, як у Росії потяг на ходу загубив вагон з пасажирами

      "Все тріщало і блискало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули 3 пожежні машини, 2 "швидкі" і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння", – розповіла очевидиця Наталія.

      У Придніпровській залізниці підтвердили, що сталася пожежа, проте рух потягів вже відновлено.

      Дивіться відео пожежі в електричці під Дніпром:

       

      blog_ava
      Гройсман заблокував перехід паливного ринку до прозорих правил
      сьогодні
      4963
      Теги: Новини України Залізниця Укрзалізниця Аварії та ДТП Пожежа Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      сьогодні , 16:11 Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною
      Анастасія Григорова 243
      Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      сьогодні , 15:00 Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі
      Віталій Дейнега 1128
      Як вшановують пам'ять жертв війни в Україні Зеленський та інші політики
      сьогодні , 12:06 Як вшановують пам'ять жертв війни в Україні Зеленський та інші політики
      1427
      В Раде повышается токсичность, или Возвращение "блудного сына" Андрея Клюева
      сьогодні , 12:01 В Раде повышается токсичность, или Возвращение "блудного сына" Андрея Клюева
      Злой Одессит 1324
      Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
      сьогодні , 10:00 Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
      Ірина Полицька 12039
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук