Електричка загорілась під Дніпром: люди на ходу вистрибували з вагонів

Під Дніпром загорілася електричка, яка прямувала до П'ятихаток. Пасажири запанікували, тож не чекали зупинки складу і стрибали з задимлених вагонів ще під час руху електрички. Інцидент стався рано-вранці 22 червня, але на щастя в ньому ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, в електричці загорілася проводка і дим поширився по вагонах, повідомляє "Інформатор".

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"Все тріщало і блискало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули 3 пожежні машини, 2 "швидкі" і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння", – розповіла очевидиця Наталія.

У Придніпровській залізниці підтвердили, що сталася пожежа, проте рух потягів вже відновлено.

Дивіться відео пожежі в електричці під Дніпром: