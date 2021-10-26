З електрикою в Україні можуть виникнути суттєві проблеми

З електрикою в Україні вже незабаром можуть виникнути суттєві проблеми. Зокрема, цілком реальними стануть віялові відключення, які вже були у 90-х роках.

Тоді у вечірні години захисна автоматика електромереж просто вимикала від постачання вулиці, мікрорайони й навіть міста. Однак не говорімо про буремний час, коли таке ставалося через тотальні борги населення та "мутні" схеми.

До теми Віялові відключення електроенергії дуже ймовірні, – економістка

Поговорімо про сьогодення. Зокрема, про теперішні схеми створення боргів, а також про те, чому віялові відключення можливі в нас і зараз, коли, здавалося б, ми маємо багато атомних електростанцій, але натомість прагнемо електрику купувати в Білорусі.

Чому лише АЕС замало

АЕС генерують певну кількість електрики безперервно. Там неможливо реактор вдень трохи "прикрутити", а ввечері при максимальному споживанні підкинути в топку ще трохи урану й дати країні більшої потужності.

З АЕС так не працює, тому потрібні ті от ТЕС та ТЕЦ, які працюють на вугіллі та газі. Вони дійсно можуть маневрувати своїми потужностями й закривати пікові потреби в електриці.

Однак якось так сталося, що власники наших теплоелектростанцій та теплоенергоцентралей вирішили не робити на зиму запасів вугілля й нині мають вони лише третину з потрібних обсягів.

Тож цілком ймовірно, що взимку вони не працюватимуть, адже їм просто не буде чим свої котли топити, тому не закриватимуть Україні пікові потреби в електриці.

У результаті автоматика відключатиме споживачів, щоб вберегти енергосистему від аварій, а отже вони ввечері сидітимуть без електрики. Це і є ті от віялові відключення.



З електрикою в Україні можуть виникнути проблеми / Фото Unsplash

Пам'ятаю, як тоді нудився. Спати було ще рано, смартфонів не було, книжку читати при свічці важко, тому доводилося йти на вулицю і темрявою вештатися з друзяками.

Направду, не найгірший варіант, як для підлітка, але ж зараз я щось не дуже собі хочу такого повторення.

Через що бракує запасів вугілля

Однак як так сталося, що запасів вугілля на зиму не зробили? Подейкують, що це свідома політика ДТЕК Ріната Ахметова. Мовляв, у такий спосіб вони хочуть створити умови, щоб мати перед владою та українцями виправдання високим цінам на свою продукцію – електрику.

З одного боку, вони наче мають право, адже це ж приватний бізнес і ніхто не може їм вказувати те, як його вести. Однак з іншого – оскільки це стратегічно важлива галузь, яка зачіпає безпосередні інтереси усіх без виключення громадян, держава мала б якось втрутитися.

Втім, як саме та як уникнути потім істерики на каналах Ахметова про тиск на приватний бізнес – я не знаю.

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Ще один недвозначний крок з боку ДТЕК – позов про заборону Україні купувати електрику в Білорусі. Ба більше, цей позов Окружний адмінсуд Києва навіть задовольнив.

Начебто все ж в рамках закону – приватний бізнес захищає свої інтереси й намагається не допустити конкуренцію для своєї електрики. Він навіть на патріотичних позиціях перебуває. Мовляв, не можна купувати електрику в диктатора Олександра Лукашенка.

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Тобто така судова заборона – начебто перемога. Однак якщо взяти до уваги те, що її для нас забезпечено руками зашкварного ОАСКу та за позовом компанії-монополіста, то та перемога вже не є великим досягненням.

Закрадаються певні сумніви щодо того, що тут про чесну конкуренцію та патріотизм мовиться.

Віяловим відключенням в Україні бути

Насправді ми маємо АЕС, які з певних причин неспроможні задовольнити потреби країни в електриці, електрогенерувальні компанії, які чомусь не закупили вугілля на зиму, та заборону суду на купівлю електрики в Білорусі чи Росії.

Варто зауважити, що тільки там ми можемо її придбати, адже в нас так і не дійшли руки до об'єднання електромережі з Європою. Чому – це тема для окремої розмови.

Усе йде до того, що віяловим відключенням в Україні бути. Це відбуватиметься навіть гірше, аніж в 90-ті роки, адже зараз чимало українців відключилися від централізованого опалення на користь електробатарей, мають автономне газове опалення.

Ну й інтернет без електрики не працюватиме. Як мінімум, не буде вдома Wi-Fi. Якщо відключаться і базові станції мобільних операторів, то й такого інтернету для нас не буде. З якого боку не подивитися – всюди мінуси.