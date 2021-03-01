Електроенергія для промисловості в лютому подорожчала на 14%

Середньозважена ціна на електроенергію на ринку "добу вперед" для промисловості в лютому зросла до 1636 грн/МВт-год в порівнянні з 1438 грн/МВт-год у січні, за даними ДП "Оператор ринку".

Зростання цін було пов'язане з необхідністю використовувати природний газ на енергоблоках ТЕС замість дешевшого вугілля, запаси якого виявилися наполовину меншими критичного мінімуму.

Так само електроенергія дорожчала через недовиробітку атомної генерації, у якій 2 енергоблоки перебувають у середньому ремонті та 1 – в капітальному.

Фактором, що сприяє стабілізації ціни, став імпорт електроенергії, що не дозволив приватним енергокомпаніям підняти котирування ще вище.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Андрій Жупанин запропонував парламенту звернутися в Антимонопольний комітет України з проханням розслідувати можливі антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів ринку генерації з метою створення дефіциту електроенергії та підняття її ціни.