Україна може стати ключовим експортером, – Дяченко оцінив вивіз електроенергії до ЄС

Наразі Україна почала експортувати свою електроенергію до Євросоюзу. Першою країною стала Румунія.

Така подія дає сподівання на швидший розвиток після війни. Про це для 24 каналу сказав експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

До теми Україна почала транспортувати електроенергію в Європу

"Ми, коли закінчиться війна і переможемо, можемо стати ключовим експортером та постачальником електроенергії до країн Європейського Союзу. Оскільки ця система, яка працює в Україні, вона за часів Радянського Союзу створювала точку зору стратегії другої хвилі економічної експансії в Європу. Перша була газова, а друга – мусила бути електроенергетичною. Через це тоді будували таку кількість атомних електростанцій", – розповів Дяченко.

Допоможе поліпшити ВВП

За словами Дяченка, наразі Україна може скористатися ситуацією, щоб налагодити експорт електроенергії, але робота енергосистеми хаотична. Це через те, що у нас величезна кількість пошкоджених об'єктів. Є дуже серйозні неплатежі через бойові дії та окупацію, тому лихоманить ринок.

Зараз важкувато зайти серйозну нішу, оскільки потрібна стабільна робота енергосистеми й ринку. Проте в перспективі – це десятки мільярдів доходу. Це суттєвий відсоток збільшення ВВП України,

– сказав експерт.

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Вплив війни

Росіяни захопили низку станцій, які виробляють електроенергію. Дяченко зазначив, що це дуже погано впливає на український ринок, хоча потужностей вистачає, оскільки різко впало споживання.

"Знеструмлені певні регіони. Проте з платежами дуже погано. Ринок лихоманить. Треба перебалансувати, бо, наприклад, деякі ТЕЦ взагалі припинили роботу. Проте у нас є потужності, щоб компенсувати, і паливо є, але через зруйновану інфраструктуру є нестабільність", – пояснив експерт.

Окупанти хочуть знищити ТЕЦ

Росіяни 28 червня атакували Криворізьку ТЕЦ. На щастя, обійшлось без серйозних пошкоджень й об'єкт працює у штатному режимі. Раніше пропагандисти Кремля говорили, що там нібито є військові.

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