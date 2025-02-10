Військовозобов'язані можуть подати запит на ВЛК онлайн через "Резерв+"

Військовозобов'язані тепер можуть подати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+". Це значно спрощує процес та позбавляє необхідності відвідувати ТЦК для отримання направлення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП. Тепер військовозобов'язані можуть самостійно подати запит на проходження військово-лікарської комісії через мобільний застосунок Резерв+.

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Нові можливості "Резерв+"

Раніше отримати направлення на ВЛК можна було лише в паперовій формі після особистого візиту до Територіального центру комплектування.

Тепер достатньо авторизуватися в застосунку "Резерв+" і подати запит. Після цього ви отримаєте повідомлення з усіма деталями: номер направлення, адресу медзакладу та дату реєстрації.

Кому доступна ця функція

Військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти огляд на придатність до служби без отримання повістки.

Якщо ж ви вже отримали повістку, необхідно особисто відвідати ТЦК.

Чи потрібно йти до ТЦК після ВЛК

Ні. Дані автоматично передаються в ТЦК через реєстр "Оберіг". Після проходження комісії оновлений військово-обліковий документ можна завантажити у застосунок Резерв+.

Проходження ВЛК стало простішим / Фото: Сумський обласний ТЦК та СП

Що буде, якщо не з’явитися на ВЛК за електронним направленням

Направлення дійсне протягом 30 днів. Якщо його термін сплив, можна подати новий запит.

Чи залишаються паперові направлення

Так. Якщо немає можливості скористатися смартфоном, можна отримати направлення в паперовому вигляді, як і раніше.

Варто зауважити, що повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими. А електронні повістки законодавством не передбачені.