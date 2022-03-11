Електропостачання систем, важливих для безпеки, на харківському "Джерело нейтронів" відновили

Російські окупанти ввечері 10 березня вчергове здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові, знеструмивши і пошкодивши будівлю.

Станом на 11 березня 14:50 електропостачання систем та елементів, важливих для безпеки, відновлено.

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Яка ситуація із радіацією

За уточненою інформацією, будівельні конструкції "Джерело нейтронів" зазнали незначних пошкоджень. Ушкоджень, які б впливали на стан ядерної та радіаційної безпеки не виявлено. Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми. Персонал експлуатуючої організації продовжує роботи з усунення наслідків бомбардування.

Звертаємо увагу, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій,

– наголосили в Держатомрегулювання.

Зауважимо, що з 24 лютого "Джерело нейтронів" перевели в глибокий підкритичний стан.

Що відомо про "Джерело нейтронів" Інститут має такий самий статус, як і атомні станції в Україні – статус ядерного агента. На території нашого центру створюється фізична установка – джерело нейтронів, який працює в режимі підкритичної збірки, є прискорювачем електронів. Торік був здійснений фізичний пуск установки. Це означає, що до установки завантажили ядерне паливо й ведеться подальша робота, щоб вивести установку на необхідні параметри. Установка на даний час заглушена. Жодної небезпеки вона не представляє.

Додамо, що 6 березня "Джерело нейтронів" вже піддавалась бомбардуванню. В результаті чого були завдані такі збитки:

повністю зруйнована підстанція;

пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клистерної галереї лінійного прискорювача електронів;

у деяких місцях наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки;

пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд "Джерело нейтронів";

вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

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