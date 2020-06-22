Затримки зарплат на одному з найбільших підприємств Харкова – державному заводі "Електроважмаш" – стали причиною страйку робітників.

Як повідомляє телеграм-канал "Харків News", співробітники держпідприємства не вийшли на роботу і, зібравшись біля адміністративного корпусу "Електроважмашу", звинувачують виконуючого обов’язки гендиректора підприємства Віктора Бусько в доведенні заводу до предбанкротного стану. "На Електроважмаші страйк, люди залишилися без зарплати ... Грошей немає. В.о. гендиректора заводу "Електроважмаш" Бусько довів підприємство до предбанкротного стану", – повідомляє "Харків News" з місця подій.

Раніше надбанням ЗМІ стала оперативна управлінська звітність підприємства, яка свідчить про його важкий економічний стан: підприємство заборгувало постачальникам і банкам-кредиторам понад пів мільярда гривень, його рахунки арештовані за судовими позовами за борги, вперше за багаторічну історію у "Електроважмашу"виникли податкові борги перед бюджетами, а схеми розграбування заводу менеджментом стали приводами для кримінальних справ і обшуків, зарплати затримуються більш ніж на 2-3 місяці, борги перед співробітниками перевищують 34,2 млн грн.

Експерти також констатують серйозні проблеми і з підготовкою до роботи заводу в 2021 р. Станом на сьогоднішній день "Електроважмаш" не уклав виробничих контрактів на плановий обсяг виробництва (1,9 млрд. Грн), не ведеться передконтрактна робота з замовниками. В результаті підприємство зможе випустити в наступному році не більше ніж на 0,5-0,9 млрд грн, а це приблизно в 3,5 раза нижче за показники обсягу виробництва за 2019 рік.

Діяльність менеджменту "Електроважмашу" і стан заводу створюють вибухонебезпечну ситуацію для соціально-економічної ситуації в Харкові і регіоні, що може стати підставою для кадрових висновків не тільки відносно в.о. гендиректора, а й глави ХОДА Олексія Кучера, який допустив зростання напруженості в регіоні напередодні місцевих виборів. "Зверталися до Кучера, щоб в адміністрації якось втрутилися і вирішили ситуацію. Однак в ХОДА лише написали якісь листи до Офісу президента і Кабміну. Пів року минуло й тиша. Але ж ми – державне підприємство", – обурюється в розмові з представником харківського ЗМІ учасник страйку.

Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту. Багато років підприємство входило до переліку стратегічних – що не підлягають приватизації. У жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки передало завод "Електроважмаш" Фонду державного майна України для підготовки до приватизації. Глава ФДМ заявив, що підприємство може бути продано в першій половині 2020 року і дати старт "великій приватизації2. Згодом Дмитро Сенниченко відмовився від своїх слів і сказав, що приватизація "Електроважмашу" вимагатиме тривалого часу. За оцінками ж економічних експертів, враховуючи нинішній стан заводу, "Електроважмаш" може зупинитися в найближчі 4-5 місяців.

Нагадаємо, що заводом з кінця листопада 2019 р. керує призначений експрем’єром Гончаруком в.о. генерального директора Віктор Бусько, ексдепутат Запорізької облради і колишній топменеджер підприємств групи Метінвест Ріната Ахметова, за чутками, близький до глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка і його заступнику Сергію Ігнатовському. У ЗМІ активно обговорюється майбутнє звільнення Дмитра Сенниченко з посади голови ФДМ через недостатньо ефективну роботу.