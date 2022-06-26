Елітна Кантемирівська дивізія знову зазнала втрат: під Ізюмом ЗСУ знищили 5 їхніх танків із 12

Збройні Сили України вкотре завдали втрат "елітній" Кантемирівській дивізії росіян. Біля Ізюма на Харківщині знищили одразу 5 із 12 танків цього підрозділу сухопутних військ ворога.

Про це 26 червня повідомили в 72 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Там також навіть показали відео іншої втрати ворога, яка сталася напередодні.

Зауважте Майже 35 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки: свіжі втрати росіян

Скільки вже було розгромів Кантемирівської дивізії

На записі, який оприлюднили в бригаді, показали палаючий бронетранспортер. Окрім цього, на Ізюмському напрямку ліквідували в цей день плавучий бронетранспортер.

Це далеко не перший розгрому Кантемирівської дивізії. 24 червня стало відомо, що їх розгромили вже втретє за час повномасштабного вторгнення. Їм тоді завдали значних втрат у техніці та живій силі.

Перед цим "елітні" війська Росії були розбиті у важких боях 15 – 16 червня. Тоді вдалося встановити особи деяких із загиблих окупантів. Поміж них було багато хлопців 19 – 20 років із Красноярського краю, Тамбова, Карелії та Іркутської області.

Як палає техніка "елітної" дивізії окупантів: дивіться відео

Про цю дивізію згадував офіцер ЗСУ

Нещодавно в інтерв'ю одному із ЗМІ про "кантимирівців" згадав офіцер 93 окремої механізованої бригади Андрій Ніколайчук. Службовець підкреслив, що справді цим окупантам особливо важко дісталося на Харківщині.

Кантемирівська дивізія була тут у нас. Вже дуже-дуже сумно їй. У нас є відомості про те, що по техніці вона майже вже не існує, по новітніх зразках, які у них були,

– розповів офіцер.

Також він підкреслив, що ці найкращі путінські солдати відмовляються вступати у бій зі Збройними Силами України. У деяких ділянках фронту відмови озвучують 60% особового складу. Згодом інформацію про масові відмови у Кантемирівській дивізії підтвердили й джерела 24 каналу у розвідці.

Командир одного з полку дивізії застрелився

Ще на початку вторгнення ця ж дивізія зазнала значних втрат на Сумщині. Щодо її військових даних було небагато, проте в колонах розбитої техніки було дуже багато техніки, яка була на озброєнні "кантимирівців".

26 березня в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії Росії не надто легко переніс ці втрати. А саме, наклав на себе руки, використавши табельну зброю.

Нещодавно – ЗСУ показали бойові пуски "Точки-У": дивіться відео