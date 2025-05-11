Писала про свій край і народ: у Криму померла кримськотатарська поетеса Ельвіра Емір-алі Капніст

У тимчасово окупованому Криму померла поетеса та хореографиня Ельвіра Емір-алі Капніст, яка писала про страшні сторінки історії її рідного кримськотатарського народу. Також вони висловлювала любов до Криму у своїй творчості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост доньки поетеси Нізіє Еміршах. Чин прощання з Ельвіра Емір-алі Капніст відбудеться у Сімферополі.

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Ельвіра Емір-алі Капніст писала про історію кримських татар

11 травня відійшла у засвіти кримськотатарська поетеса та хореографиня Ельвіра Емір-алі Капніст. Вона дуже любила свій край та народ. у віршах Ельвіри серед іншого можна було побачити біль кримських татар, які переживали депортацію.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу та колишній політв'язень Наріман Джелял також відзначив, що поетеса у віршах зберігала культуру свого народу та передавала її дітям через слова та танцювальні постановки.

Рік тому Ельвіра Емір-алі Капніст випустила чергову збірку "Листи з Криму", де зберегла низку віршів, поем, п'єс, а також переклади творів кримськотатарських класиків.

Що відомо про поетесу

Ельвіра Емір-алі Капніст народилась в місті Бухарі в Узбекистані. У 1989 році вона переїхала Криму, де проживала до останнього дня. Ельвіра Емір-алі Капніст є авторкою поетичної збірки "Щось пішло разом із нами. Зупинка на посмішку", книги-поеми "Сельсебіль". Вона також була власницею ансамблю "Ель-денс".

Півострів Крим став для неї справжнім домом і місцем, яке запало в душу, адже це центр її народу – кримських татар. Колись сама Ельвіра розповідала, що її предком був відомий поет срібного століття Василь Капніст, чиї нащадки мешкали у селі Таракташ в Криму. Поетеса довго підтримувала зв'язки з іншими нащадками поета, які живуть у Харкові та Франції.

Нагадаємо, у березні в окупованому Криму померла сестра народного депутата та Героя України Мустафи Джемілєва Гулізар Абдуллаєва. Жінка присвятила життя дітям, працювала вчителькою англійської мови в кримськотатарських школах та школі-інтернаті для обдарованих дітей.