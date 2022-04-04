Ембарго для Росії – це лише питання часу, – Саакян

Сценарій щодо запровадження ембарго на купівлю російських нафти, газу та вугілля – реалістичний, але поки не на 100%. Оскільки ще є країни, які виступають за те, щоб його не накладали.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Олег Саакян. Він зазначив, що зараз ці країни ще тримають свою позицію, однак з кожним днем їм складніше це робити.

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Репутаційні ризики

За словами Саакяна, Росія сама підкидає аргументи на користь того, що з нею дуже токсично мати справи. Він наголосив, що через теперішні жахи в Україні середньостатистичний європейський політик, який досі виступає за співпрацю з Росією – бере на себе цілу низку публічних ризиків.

Як пояснив Саакян, його виборці побачать фото та відео, до прикладу, з Бучі – і зненавидять його за це. Адже в їхніх очах такий політик стане частиною проблеми.

Ембарго – питання часу

За таких обставин зараз все більше європейських політиків (навіть тих, хто ще на початку війни вагалися) – усвідомлюють, що ембарго для Росії – це лише питання часу,

– заявив Саакян.

Як наголосив політолог, це означає, що питання рано чи пізно розв'яжуть. Він також додав, що чим швидше це зроблять, тим менше публічних і репутаційних ризиків візьмуть на себе європейські політики.

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