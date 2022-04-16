Ембарго на нафту та газ: що потрібно для смертельного удару по Росії

Місяць безперервних контактів та зустрічей з міністрами та політиками по всій Європі включно з Британією. Ми відпрацювали перший бліц по санкціям в сфері енергетики.

Тактика салямі

Цей бліц ми почали з Берліну, де вперше запропонували застосувати тактику "салямі" (методика покрокового досягнення мети – ред.) до російських енергоносіїв. Такий підхід ми обрали з огляду на необхідність досягнення консенсусу, тобто спільної для всіх країн ЄС позиції у питанні санкцій.

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Так, ми всі би хотіли, щоб ЄС та весь світ відмовилися від російських енергоносіїв та запровадили ембарго на нафту, нафтопродукти, газ, LNG, вугілля, ядерне паливо та інші супутні послуги, але …. Але для цього потрібна не тільки політична воля всіх країн, що споживають найбільше енергоносіїв з Росії та користуються особливими умовами, а ще і можливість заміщення іншими джерелами постачання.

Саме це "але" має бути вирішено з кожною країною окремо, зважаючи на необхідність як доведення безальтернативності зупинки потоку грошей за російські енергоносії, так і пояснення алгоритму поведінки, реакцій та можливих дій Росії у разі запровадження санкцій.

Європа вже морально готова до ембарго

За цей місяць позиції основних споживачів російських енергоносіїв у ЄС вдалося суттєво змінити і від повного несприйняття перейти до предметного обговорення підходів і можливостей.

Ми вже розуміємо, у кого які застереження і як їх можна вирішити, хто з ким може чи має знайти спільні рішення, що мають зробити політики, а що може зробити бізнес, який у цій складній ситуації дуже часто задає тон політикам і готовий до більш рішучих кроків, аніж уряди.

У моїй сумочці вже не вміщаються всі візитні картки тих, з ким ми зустрічалися протягом цього місяця. Листування з багатьма стала частиною моєї щоденної рутини і ми вирішуємо питання в режимі реального часу без жодних формальностей чи зволікань, притаманних бюрократам.

У нас є розуміння можливостей, "точок входу", підходів до різних груп енергетичних товарів, послідовності дій та інтересів різних партнерів.

Сподіваюся, що наступний раунд буде і дозволить реалізувати більшість напрацювань цього неймовірно інтенсивного та шаленого місяця, сповненого адреналіну та безмежного бажання досягнути результату.