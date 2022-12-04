Знав чи вгадав: президент Франції Макрон здивував усіх прогнозом на матч проти Польщі на ЧС-2022

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив дати свій прогноз на матч проти Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Його прогноз справдився не лише щодо рахунку матчу, але й авторів голів.

Збірні Франції та Польщі свій матч 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграли в неділю, 4 грудня. Матч закінчився перемогою Франції, в якому було забито історичний гол.

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За день до цього у газеті Le Parisien вийшло інтерв'ю Макрона, де серед іншого в нього в нього спитали й за матч проти Польщі на чемпіонаті світу. І французький президент заявив, що гра закінчиться з рахунком 3:1.

"Левандовський заб'є один гол, так само як Мбаппе або, можливо, Жиру, які хочуть увійти в історію. Це джокер для третього голу збірної Франції", – заявив Макрон.

І він не помилився. Роберт Левандовський і справді забив єдиний гол збірної Польщі в цьому матчі. Правда це сталося вже наприкінці зустрічі з пенальті. Хоча з першим ударом нападника голкіпер французів Уго Льоріс впорався. Але арбітр дав перебити пенальті, адже французький захисник зарано вбіг у штрафний майданчик. І з другої спроби Левандовський таки забив.

Щодо Жиру, то він теж забив, і таки увійшов в історію збірної Франції як гравець, що забив найбільше голів за команду, випередивши Тьєррі Анрі.

А ще два голи забив Мбаппе. Тепер на його рахунку одразу дев'ять голів на чемпіонатах світу.

Варто зазначити, що Макрон заявив, що відвідає Катар та матчі ЧС-2022, якщо Франція вийде до півфіналу. Окрім того, він також підтвердив, о доволі часто спілкується з головним тренером команди Дідьє Дешамом.

Відеоогляд матчу Франція – Польща