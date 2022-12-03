Тарифний план "Бункер": Макрон знову хоче говорити з Путіним – про що цього разу

Еммануель Макрон знову хоче зателефонувати до Владіміра Путіна. Схоже, французький лідер досі вірить у діалог з очільником Кремля.

Макрон заявив, що цього разу хоче поговорити про ситуацію на ЗАЕС. Водночас перед тим французький лідер хоче вийти на зв'язок з Рафаелем Гроссі – очільником МАГАТЕ.

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Після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі я знову поговорю з президентом Путіним, зокрема щодо цивільної атомної енергетики,

– заявив Макрон.

Лідер Франції заявив, що у найближчі тижні пріоритетами є: допомогти Україні чинити опір та продовжувати допомагати у військовому плані. Водночас Макрон знову заговорив про діалог та повернення за стіл переговорів.

Макрон про "велику помилку Путіна"

Макрон заявив, що війна Росії з Україною – "велика помилка Путіна". Французький лідер сподівається, що Путін буде "раціональним" у переговорах про припинення війни.

"Хороший мир – це не мир, який буде нав'язаний українцям іншими. Хороший мир – це мир, який не буде прийнятий у середньостроковій або довгостроковій перспективі однією з двох сторін", – заявив Макрон.

Макрон заявив, що зателефонує у бункер вже "найближчими днями".