Емоційна подія, – керівниця військового оркестру США про участь у параді – Голос Америки

У святковому параді з нагоди 30-річчя Незалежності України візьмуть участь військові оркестри інших країн. Серед них – представники Військово-повітряних сил США.

Американці крокуватимуть Хрещатиком разом із Національним президентським оркестром. Вони вважають себе "музичними послами", які налагоджують зв'язки між різними народами за допомогою музики.

До теми Військовий оркестр США прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України

Керівниця американського військового оркестру заявила, що США та Україну єднають міцні дружні зв'язки. Зважаючи на це, участь у параді з нагоди Дня Незалежності є особливою місією.

Для нас, військових музикантів ВПС США, це дуже емоційна подія,

– заявила вона.

День Державного Прапора

В Україні 23 серпня щорічно церемонією підняття стягу відзначають День Державного Прапора. В американському посольстві зауважили, що він є потужним символом суверенітету та незалежності, який об'єднує країну.

Водночас у представництві Ради Європи наголосили, що прапор України символізує державотворення, свободу, честь та гідність народу. Український стяг вшанувала й діаспора, яка розгорнула його у Вашингтоні.

Цікаво Церемонія підняття Державного Прапора: як це було у містах України – чарівні фото, відео

Саміт Кримської платформи

Делегації понад 40 країн взяли участь у першому саміті Кримської платформи у Києві. Високопосадовці обговорили окупацію Криму, шляхи реінтеграції півострова, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону та відновлення прав кримськотатарського народу.

Делегацію США на саміті очолила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм.

"Від імені президента Джозефа Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, роботи щодо євроатлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією та російською агресією", – заявила міністерка.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 23 серпня: дивіться відео