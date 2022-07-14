Енергетична війна: чому у росії буде важкий вибір

У випуску подкасту "Вінілосховище" з колишнім директором "Полтавагазвидобування" та фінансовим директором "Укргазвидобування" Євгеном Палєнкою ми обговорили вибір росії: зупиняти видобуток на певних свердловинах або постачати нафту і газ за суттєво зниженими цінами. Далі пряма мова.

Як українцям пережити зиму?

Треба визнати, що в нас є свій ринок газу. Не варто орієнтуватися на європейські хаби, бо наступні 12 місяців Україна майже повністю зможе задовольнити потреби газу власним видобутком.

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Зараз війна. Слід згадати, що зробив Рузвельт у Америці, коли була велика депресія.Тоді Уряд втручався і встановлював певні ціни. Зараз ціна на газ не менш важливе питання”.

Населення і бізнес готові сплачувати 6-7 грн за куб газу без ПДВ. Якщо ціна вище – населення накопичуватиме борги, бізнес закриватиметься”.

Зараз "Нафтогаз" забрав на себе майже 90% прямих поставок газу населенню і, здається, 26 операторів ГРМ. Є проєкт закону, який передбачає можливість для "Нафтогазу" отримувати акції підприємств ТКЕ, якщо вони впродовж 2 місяців порушують умови сплати за газ. Це певне намагання створити супер монополію в країні і це дуже небезпечно.

Якщо ми дивимось на процес "від свердловини до хатини", то 30% енергії втрачається безпосередньо у будинку.

Необхідно встановлювати індивідуальні теплові пункти, проводити термомодернізацію

10 млн доларів, вкладених в енергозбереження будинку, протягом 20 років економлять більше газу, ніж інвестиція в розвідку чи буріння нових свердловин. Тобто, інвестування в термомодернізацію дуже актуальне.

Україна розпочала експорт електроенергії. Ми тут не лише незалежні, але й маємо надлишки. Перехід на електромобілі дуже б покращив ситуацію на ринку пального.

Ціна на пальне не повернеться до попереднього рівня, матимемо десь 1,5 євро за літр по дизелю і бензину. Величезна частина імпортується з Європи. Якщо ціна на нафту у світі впаде, то можемо прийти до ціни 1 долар, але не так швидко.

Метою санкцій проти росії є те, щоби не надати країні-агресору гроші за нафту і газ. Європа стоїть перед вибором: як допомогти Україні і не викликати кризи в своїх країнах. Тому зараз обговорюється, щоб російські нафта і газ надходили на світові ринки, але за мінімальними цінами.

У росії буде тяжкий вибір: зупиняти видобуток на певних свердловинах, але після цього 25 % від загальної кількості неможливо буде відновити, або постачати нафту і газ за суттєво зниженими цінами. Це енергетична війна.

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