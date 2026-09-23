Це було б вигідно для світу, – Рубіо про енергетичне перемир'я України та Росії

Сполучені Штати будуть намагатися досягти енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Водночас шлях до такої домовленості називають складним завданням.

Про це на пресконференції у Нью-Йорку заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає "Європейська правда".

Що кажуть в американці про енергетичне перемир'я

Рубіо пояснив, що обидві країни розглядають енергетичну інфраструктуру одна одної як стратегічну мету своїх військових цілей.

Українці завдають шкоди росіянам, завдаючи ударів по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими,

– визнав американський політик.

За словами держсекретаря США, саме тому домовитись про припинення таких ударів не можна "зненацька". А для України захист енергосистеми є одним із ключових інтересів.

І саме в цьому ми можемо допомогти шляхом укладення угоди. І, очевидно, російська сторона стикається з ударами, яких раніше не було, глибоко на території Росії та проти ключових галузей промисловості,

– сказав дипломат.

США вважають важливим досягнення "обмеженого перемир'я" та продовжать працювати над цим питанням, адже, на думку Рубіо, "це було б вигідним для світу та для обох країн".

"Я вважаю, що ми готові, якщо зможемо, відіграти позитивну роль у тому, щоб це стало можливим", – заявив політик.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну та Росію запровадити мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Того ж вечора він обговорив можливе енергетичне перемир'я із президентом Володимиром Зеленським.