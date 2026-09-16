Трамп оголосив "енергетичне перемир'я", але є нюанс: що приховано за заявою

Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія буцімто погодилися на енергетичне перемир'я. При цьому нічого такого укладено не було. Це вже не вперше стається з Трампом.

Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, Дональд Трамп неодноразово завчасно розповідає про різні перемоги. Але потім не все справджується.

Чому Трамп зробив таку заяву?

Як наголосив Олещук, Трамп регулярно цим займається з різних причин. Насамперед він хоче про себе нагадати та закріпити за собою статус переможця. Згодом він буде багато разів повторювати, що досягнув такого результату.

Звісно, це може бути й елемент тиску на Україну та Росію. Мовляв, швидше це вирішуйте, бо він про все оголосив.

Але маємо розуміти таке. Якби до президентства Трампа ми почули б, що президент США оголосив про енергетичне перемир'я, то думаю, що в більшості людей не було б до цього жодних питань. Коли ми чуємо це від Трампа, то яка перша реакція? Скепсис. Ось так Трамп за кілька років нівелював статус президента США,

– зауважив Олещук.

Чому Трамп завчасно оголосив про енергетичне перемир'я: дивіться відео 24 Каналу

Поки що складно говорити про якесь енергетичне перемир'я. Якщо навіть воно буде укладене, і Росія його порушить, то Сили оборони вдарять дронами, які накопичить за цей час.

Додамо, журналіст Крістофер Міллер повідомив, що остаточної угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією немає. Попри це, сторони справді працюють в цьому напрямку. Але деталей наразі немає.