Україна чекає від Росії списки об'єктів для енергетичного перемир'я, – МЗС

Україна готова до запровадження режимів припинення вогню та очікує від Росії конкретного переліку об'єктів для узгодження всіх деталей. Київ наполягає, що перемир'я має бути чесним і гарантувати повний захист усім українським об'єктам критичної інфраструктури.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час спеціального брифінгу.

Які подробиці повідомив Тихий щодо можливого енергетичного перемир'я?

Дипломат підкреслив, що вичерпну позицію держави щодо можливої деескалації в енергетичній сфері раніше вже висловив президент Володимир Зеленський.

Українська сторона тривалий час самостійно пропонувала встановити таке припинення вогню, яке охоплюватиме всі необхідні сфери.

Головною умовою Києва залишається абсолютна заборона на застосування будь-яких типів зброї по енергетичній системі країни.

Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти,

– зазначив речник Міністерства закордонних справ України.

Міжнародні зусилля та ініціатива США

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що прагнення Сполучених Штатів досягти цієї домовленості є вчасним і важливим кроком. За словами речника, над пошуком рішень у сферах енергетики та зернового експорту також працюють кілька інших країн-партнерів, про що раніше інформував очільник МЗС Андрій Сибіга.

Ініціатива щодо встановлення енергетичного перемир'я між Україною та Росією належить президентові США Дональду Трампу. У Кремлі позитивно оцінили таку ідею, проте речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зупинка атак на НПЗ нібито не вирішить усіх проблем світового ринку.

Водночас, за інформацією Financial Times, сам Володимир Путін не має наміру укладати подібну угоду до настання зимового періоду.

Позиція України та передісторія перемовин

Як уже повідомлялося на нашому сайті, під час щорічної зустрічі YES Володимир Зеленський чітко окреслив умови припинення ударів по критичній інфраструктурі. Президент наголосив, що якщо Росія не битиме по українській енергетичній системі, Україна також не завдаватиме дзеркальних відповідей.

Також раніше ми розповідали, що в інтерв'ю CBS News глава держави підтвердив готовність до припинення вогню в енергетиці заради захисту цивільного населення. Україна демонструє конструктивність і очікує на аналогічні дзеркальні кроки з боку російської сторони.