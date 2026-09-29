Єдина гарантія дотримання угод: Шарп пояснив, що змушуватиме Путіна до миру якнайкраще

Єдиним дієвим запобіжником від зриву будь-яких домовленостей з агресором є невідворотна та болюча відплата. Змусити ворога дотримуватися умов перемир'я можуть лише масштабні руйнування його власної інфраструктури.

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий аналітик Давид Шарп, обговорення часткових мораторіїв на удари по енергетиці чи морських шляхах зараз активно ведеться на міжнародному рівні. Проте Москва регулярно порушує всі попередні домовленості, тому сподіватися варто лише на власний потенціал стримування.

Чому Росія ігнорує дипломатію

За словами експерта, у локальних угодах зацікавлені як Україна, так і міжнародні посередники, зокрема США, які прагнуть стабілізувати ціни на нафту та продовольство. Однак вирішальною залишається позиція Кремля.

"Якщо Путін вважає, що той збиток, якого він завдає зараз Україні, вигідніше продовжувати завдавати, незважаючи на проблеми для його власної влади, він, звісно, продовжить",

– підкреслив аналітик.

Шарп додав, що будь-які дипломатичні переговори зазвичай супроводжуються максимальною ескалацією на фронті та в тилу. Таким чином сторони намагаються вибити для себе більші поступки. Чутки ж про можливу передачу Україні ракет Tomahawk для стримування ворога експерт назвав звичайною медійною качкою.

Головний аргумент для Кремля

Дипломатичні чи економічні важелі Заходу, включно з потенційними суворими санкціями, є лише додатковими стимулами. Головним чинником залишається здатність ЗСУ завдавати відчутної шкоди російським нафтопереробним заводам, енергетиці та логістиці.

"Росія порушить із великою ймовірністю будь-яку домовленість, але найкращою гарантією від цього є можлива розплата. Якщо за порушення умов договору доведеться платити ту ціну, яку вони платити не хочуть, вони цього не робитимуть",

– наголосив Шарп.

Якщо Москва все ж піде на припинення вогню, це буде продиктовано виключно страхом отримати симетричний удар по власній території.

Важливо. Повне інтерв'ю з військовим оглядачем Давидом Шарпом читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що глобальний мир з Росією наразі неможливий через відсутність базової довіри. Як вже повідомлялося на нашому сайті, єдиними реальними темами для діалогу залишаються точкові питання, такі як обмін полоненими або продуктове перемир'я.