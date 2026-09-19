Росія на це не піде: чому енергетичне перемир'я зовсім малоймовірне

Упродовж останніх днів багато говорять про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Однак насправді це досить малоймовірний сценарій, на який навряд чи Кремль піде.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, ймовірність того, що Україна та Росія досягнуть енергетичного перемир'я, вкрай низька.

Чому Кремль не погодиться на перемир'я?

Як наголосив Ступак, Кремль дивиться на ситуацію виключно з позиції власної переваги. Вони виготовляють близько 300 різних ракет кожного місяця, серед яких є й балістичні. Натомість Україна має проблеми з ППО, а в деяких союзників починається турбулентність.

У Франції – турбулентність. В Німеччині – теж. Вже говорять про відставку Мерца. Також у нас є проблеми в бюджеті. Якщо резюмувати, то в кого більше проблем? У нас. Тому я переконаний, що Росія не піде на таке перемир'я. Якщо й погодиться, то потім одразу його порушить, звинувативши Україну,

– зауважив Ступак.

На думку експерта, більш імовірним може бути продуктове чи зернове перемир'я, адже в портах накопичилися великі обсяги продукції. Проте в Кремлі завжди керуються не економічною логікою, а політичною.

Чи можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією: дивіться відео 24 Каналу