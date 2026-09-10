Уже переживають: політичний експерт сказав, чого справді бояться росіяни

ЗМІ повідомляли, що Україна та Росія розглядають можливість укласти обмежене перемир'я на зимовий період. Йдеться про те, аби не бити по енергетичних об'єктах. Складно оцінювати, наскільки цей сценарій реалістичний. Тут багато що залежить від можливостей України.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, навряд чи Путін зараз захоче піти на будь-яке перемир'я – обмежене чи повноцінне. Але Україна може змусити його піти на деескалацію.

Як змусити Росію піти на принаймні обмежене перемир'я?

Як наголосив Городницький, багато що тут залежить від оточення Путіна та ситуації в самій Росії. Зараз російський бізнес втрачає колосальні кошти через удари українських дронів. Очевидно, що там побоюються можливих перебоїв з електропостачанням.

Не впевнений, чи можливо зараз Москву відключити від світла та тепла. Але деякі тамтешні великі міста реально зачепити. І росіянам це сильно не подобається. Якщо ми зможемо наростити кількість дронів, а перебої в аеропортах стануть тривалими, то це буде сильно боляче для росіян,

– зауважив Городницький.

Як Україні змусити Росію до миру: дивіться відео 24 Каналу

Потрібно додати до цього можливу непублічну мобілізацію після виборів до Держдуми та дефіцит палива в певних регіонах. Усе це підвищить невдоволення населення та розхитуватиме ситуацію в Росії.

Їм вже не подобається війна. Не через те, що вбивають українців. Ні. Їм не подобається, бо тепер і самим росіянам стає неприємно та дискомфортно в деяких напрямках. І ці удари ми мусимо нарощувати,

– підкреслив Городницький.