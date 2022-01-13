В енергетичній кризі в Європі є провина Росії, – Міжнародне енергетичне агентство

Енергетичну кризу в Європі спричинила Росія. Москва може значно збільшити постачання газу, проте тримає спотові продажі обмеженими.

Про це повідомив голова МЕА Фатіх Біроль. За його словами, Росія може збільшити постачання газу на третину, проте цього не робить.

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Поставки російського газу в Європі знизились на 25%

У Міжнародному агентстві підрахували, що Росія зменшила поставки "блакитного палива" в Європу на 25% в четвертому кварталі 2021 року – в порівнянні з минулим роком. На 22% цей показник зменшився у порівнянні з періодом до пандемії.

Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість. Поточний дефіцит в сховищах в Європейському Союзі в значній мірі пов'язаний з "Газпромом",

– наголосив Біроль.

Поки Москва обмежує постачання газу, його збільшує Норвегія, Алжир та Азербайджан.

Сховища газу в Євросоюзу заповнені на 51%. В аналогічний період минулого року цей показник становив 70%.

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Ще наприкінці 2021 року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, аби сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

Щодо України, то за 2021 рік транзит російського газу через українську територію знизився на 25%.

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