Енергетика втратила 2 мільярди доларів через напад Росії, – Галущенко

Вторгнення Росії дорого обходиться не лише Україні, але й всьому світу. Зокрема, страждає енергетична галузь.

Україна щодня рахує збитки для енергетики. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Для підрахунків є відповідний механізм. Збитки оцінюються 2 мільярдами доларів,

– заявив Галущенко.

За його словами, така сума враховує не тільки ціну активу, а й те, скільки б він міг виробити електроенергії і заробити на її продажі.

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