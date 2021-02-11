Енергетика зараз переживає складний період: гендиректор ДТЕК про головні проблеми та рішення

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко провів пресконференцію "Енергетика України: європейський вибір і рішення для виходу з кризи" під час якої зауважив, що енергетика в нашій країні зараз переживає складний період.

"Перша проблема – відсутність фінансового балансу, тобто збиткова робота генеруючих компаній і накопичені борги. Друга причина у високому рівні аварійності енергоблоків через хронічне недоінвестування, і, як наслідок, неготовність до зими. А також неготовність обладнання з точки зору недостатності палива. Такі проблеми у нас є сьогодні", – сказав Тімченко.

Нестабільна ситуація на ринку електроенергетики створює загрозу для економіки та європейському вибору України, пояснив гендиректор ДТЕК. Цей процес він пояснив відсутністю стабільної команди у профільному міністерстві та, як наслідок, недосконалої стратегії розвитку галузі.

Нам потрібна стратегія, і ми постійно про це говоримо. Написати її можна, але нам важливо, щоб стратегія залишалася і не змінювалася при кожному міністрі, щоб вона була закріплена в документах або в рішенні Верховної Ради та передбачала персональну відповідальність за неї в цілому міністерства,

– додав Максим Тімченко.

Для того, щоб Україні вийти з енергетичної кризи, в ДТЕК пропонують зробити повну синхронізацію з ENTSO-E, тобто інтегрувати український енергоринок в енергосистему Європи. І зробити це потрібно у найближчі роки.

"Всі питання монополії будуть закриті, коли ми будемо синхронізовані. Я сподіваюся, що європейські компанії не дадуть можливість тих практик, які у нас існували. 2023 – це рік, коли ми повинні увійти в інше життя, життя в Європі, за європейськими правилами. І, звісно, погашення внутрішньої заборгованості, адже з наявністю таких боргів у системі не може бути ніякої синхронізації", – додав генеральний директор ДТЕК.

За його словами, інтеграція України в енергетичний ринок Європи дозволить посилити конкуренцію, знизити ціни та підвищити якість послуг.