Окупанти в Енергодарі хочуть повністю заблокувати українські мобільний зв'язок і інтернет

Російські військові роблять все можливе для того, щоб ізолювати мешканців на тимчасово окупованих територіях. Так, в Енергодарі планують заблокувати мобільний зв'язок і інтернет з України.

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов. Таким чином ворог планує повністю відрізати мешканців тимчасово окупованого міста від реальних новин.

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Окупанти вже провели інтернет з Криму

Очільник міської ради наголосив, що упродовж останнього тижня у ворога знову виникло бажання влаштувати інтернет-блокаду. Для цього окупанти вкотре взялись за українських провайдерів.

Паралельно до міста вже провели інтернет з Криму. Тамтешній провайдер уже працює над налаштуванням власного трафіку. Щоб невдовзі мешканців, які хочуть мати доступ до мережі, переводити на окупантські аналоги.

Мета у російських військових проста. Вони прагнуть зробити все можливе для того, щоб українці на тимчасово окупованій території не мали доступу до новин.

Це дозволить переконувати місцевих, що Україна вже давно програла війну та не збирається нікого повертати. І під таким соусом пізніше можна буде провести традиційний для росіян псевдореферендум.

В Енергодарі людей б'ють струмом і катують

Тим часом мешканців Енергодара російські загарбники продовжують катувати. Містян ув'язнюють, б'ють струмом і просто лупцюють. Про це також розповів Дмитро Орлов. Він зауважив, що у полоні окупантів перебувають сотні людей.

Причому серед затриманих також співробітники Запорізької АЕС. Їх та інших ворог тримає у полоні упродовж тижнів, а то й цілих місяців. У викрадених людей російські військові намагаються вибити "зізнання". Вони змушують їх свідчити про "протиправну діяльність". Мовиться, наприклад, про активну участь у самообороні міста Енергодар.

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