В Енергодар їдуть 5 вантажівок із гуманітарною допомогою

9 березня 2022 , 10:04
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Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

Колона з 5 вантажівок із гуманітарною допомогою для Енергодара вже сформована. Дочекавшись Червоного Хреста, вони вирушать у Запорізьку область.

Новину повідомив Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП. Він висловив сподівання, що все буде добре, й місто отримає допомогу.

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Колона з 5 вантажівок з гуманітарною допомогою для Енергодара,
– написав Тимошенко.

Вантажівки із гуманітарною допомогою: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало