В Енергодар їдуть 5 вантажівок із гуманітарною допомогою
9 березня 2022 , 10:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Колона з 5 вантажівок із гуманітарною допомогою для Енергодара вже сформована. Дочекавшись Червоного Хреста, вони вирушать у Запорізьку область.
Новину повідомив Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП. Він висловив сподівання, що все буде добре, й місто отримає допомогу.
Зауважте Персонал захопленої ЗАЕС катують росіяни: на станції 50 одиниць важкої техніки
Колона з 5 вантажівок з гуманітарною допомогою для Енергодара,
– написав Тимошенко.
Вантажівки із гуманітарною допомогою: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.