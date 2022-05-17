В Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, – ОВА

Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Російські військові вриваються до квартир мирних жителів та забирають чоловіків.

Окупанти хочуть створити картинку для своєї пропаганди, мовляв, жителі Енергодару виявляють бажання приєднатися до Росії. Звісно, це все вигадки.

Раніше Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару

Насправді окупанти хочуть остаточно долучити Запорізьку АЕС до "росатому", щоб знищити енергетичну систему України.

Загарбники викрадають людей

Місцеві розповідають, що в Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Вже відомо про 6 викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто живе у квартирах, на автоматному прицілі.

Росіяни окопуються навколо міста

Російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення. Комунальне підприємство "Єдині інформаційні системи" більше не може виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста. Відтак в ОВА повідомили, що його фінансування тимчасово призупинили, а рахунки підприємства зараз заблоковані.

Все відновлять, коли виженуть окупантів з Енергодару. Співробітникам, які хочуть працювати в рамках українського законодавства, запропонували поки перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

Окупанти шантажують мелітопольців

Крім Енергодару, напружена ситуація і в окупованому Мелітополі. Окупанти намагаються шантажем отримати лояльність цивільних.

Бюджетникам погрожують, що вони можуть назавжди позбутися роботи, оскільки місті з’явилося багато переселенців із Маріуполя, які начебто готові співпрацювати з окупантами. За 2 місяці з Мелітополя виїхала майже половина населення. Залишилися переважно літні люди або жителі, які доглядають старших родичів.

Обстріли Запоріжжя

В ОВА додали, що на Запорізькому напрямку активних бойових дій ворог не вів. Однак були обстріли в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка.

Свою авіацію росіяни зосередили на промислових та цивільних об’єктах Запорізької області. Наприклад, завдали авіаудару по населеному пункту Малинівка. Крім того, загарбники працюють над логістичним забезпеченням військ.

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