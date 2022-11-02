В окупованому Енергодарі нарешті відновили гарячу воду, але є нюанс

В Енергодарі 2 листопада вдалося відновити теплопостачання. Все завдяки українцям, які працюють на Запорізькій АЕС. Вони перевели 2 блоки станції у стан гарячого зупину.

Теплопостачання відновили не в повному обсязі

Також у будинках місцевих мешканців нарешті появилася гаряча вода. Працівники ЗАЕС продовжують виконувати роботу з запуску систем.

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Наразі температура води становить +51 градус. В Енергоатомі зазначили, що цього не достатньо для забезпечення міста гарячою водою і теплопостачанням у повному обсязі.

Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів,

– пояснили в Енергоатомі.

Зауважимо, що теплою водою мешканців Енергодару ще з травня забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС. Теплову електростанцію довелося зупинити через терористичні дії російських окупантів.

Водночас внаслідок постійних ворожих обстрілів ЗАЕС, 11 вересня Запорізьку АЕС повністю зупинили.

Російські окупанти активізувалися в Енергодарі

20 жовтня стало відомо, що російські військові почали виїжджати з Енергодару. Вони повиносили з місцевого готелю "Скіфія" все, що могли: телевізори, холодильники, електричні чайники. Хіба що унітази забули прихопити. Наразі невідомо, чи це ротація, чи росіяни просто втікають з українського міста, боячись наступу ЗСУ.

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