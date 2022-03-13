Енергосистема працює стабільно, економити електроенергію потреби немає, – Галущенко

Попри те, що ворог прицільно руйнує об‘єкти енергетичної інфраструктури України, наша енергосистема працює стабільно.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він заявив, що немає потреби спеціально скорочувати споживання електроенергії.

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Проте на найбільш гарячих напрямах є багато пошкоджень мережі.

У зоні ведення активних бойових дій дуже велика кількість пошкоджень. Ми працюємо над відновленням електропостачання. Але, на жаль, нам вдається відновлювати не так швидко, як відбуваються пошкодження і руйнування,

– зазначив міністр.

За його словами, станом на сьогодні без електропостачання залишилось 979,5 тисяч домогосподарств та повністю відключено Маріуполь.

Також Галущенко звернувся до українців, які мають можливість вчасно сплатити за комунальні послуги. Він попросив це робити, адже так можна буде підтримати спроможність підприємств енергетичного сектору й надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

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