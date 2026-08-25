Крим – полігон для тренувань: полковник запасу ЗСУ назвав ключ до ударів по Росії

Удари по енергетичній інфраструктурі Росії та окупованого Криму дедалі більше зачіпають систему, від якої залежить перерозподіл електроенергії між різними напрямками. У Криму блекаути вже стають тривалішими, а російська енергомережа простягається на тисячі кілометрів і значною мірою працює за рахунок перетоків між сходом і заходом країни.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Крим може стати майданчиком для відпрацювання таких ударів та який напрямок російської енергосистеми він вважає найбільш вразливим восени.

Удари мають охоплювати всю енергосистему

Енергосистема окупованого Криму, як і українська, має мережеву структуру: після втрати одного джерела електроенергія може надходити з іншого напрямку. Такий принцип закладали ще за радянських часів в Україні, Білорусі та країнах Балтії, які тоді розглядали як першу лінію оборони.

Особливо захищали підприємства безперервного циклу. Шахти, металургійні та хімічні виробництва підключали одразу до кількох джерел, адже раптове припинення живлення могло зупинити критичні процеси.

На шахти, металургійні підприємства, хімпром заводили лінії щонайменше від трьох генерувальних потужностей. Навіть якщо дві вимикалися, одна все одно працювала. Шахтарі не можуть залишитися під землею без електроенергії – там цілий комплекс систем життєзабезпечення,

– пояснив Світан.

Ця особливість мережі й зараз допомагає Україні відновлювати електропостачання після російських атак. Ураження кількох окремих об'єктів не вимикає весь напрямок, оскільки навантаження можна перерозподілити іншими лініями.

У Криму удари вже охоплюють ширшу частину системи. Разом із генерацією під ураження мають потрапляти вузли перерозподілу, а тривалість відключень на півострові поступово зростає.

Блекаути спочатку починалися з хвилин, потім тривали годинами, а зараз уже доходять до доби. Щоб знерухомити кримський напрямок, треба покласти всю енергогенерацію плюс перерозподіл,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Такий характер уражень дає змогу відпрацьовувати роботу вже не по окремих енергооб'єктах, а по зв'язках усередині великої мережі. У Росії ця система має іншу конфігурацію і простягається на тисячі кілометрів.

У Росії вразливі перетоки між сходом і заходом

Російська енергосистема витягнута приблизно на 7 тисяч кілометрів із заходу на схід. Її різні частини постійно обмінюються електроенергією: протягом доби піки споживання зміщуються територією країни, а разом із ними перекидаються й необхідні потужності.

Уся ця система так дихає: Земля повертається під Сонцем, піки йдуть зі сходу на захід, і разом із ними перекидається електроенергія,

– пояснив Світан.

Порушення зв'язку між окремими частинами мережі може створити протилежні проблеми по різні боки розриву. В одному районі виникатиме надлишок електроенергії, який доведеться обмежувати, а в іншому – дефіцит, який уже нічим буде компенсувати. Таке завдання потребує не разового ураження, а системної роботи протягом кількох місяців.

Я так розумію, цієї осені таке завдання і стоятиме, виходячи з того, що наші можливості ураження стають дедалі дальшими. Вибивати цю систему треба в районі Уралу. Якщо перетнути її там, вона просто почне розшаровуватися,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Розрив у цьому районі може порушити перетоки між великими частинами країни, які зараз працюють у межах спільної енергосистеми.

Регіони Росії можуть перейти на власне живлення

Після втрати звичних перетоків окремим територіям доведеться більше покладатися на місцеву генерацію та самостійно балансувати свою енергосистему. Управління значною частиною цієї інфраструктури пов'язане з республіками, що може поступово формувати окремі енергетичні кластери.

Якщо таким способом розірвати енергосистему Росії, ті республіки вже самі думатимуть, як забезпечити себе всередині. Це, щонайменше, далі підштовхуватиме їх до виходу з Російської Федерації,

– припустив Світан.

Україна також тривалий час залишалася частиною спільної системи, сформованої ще в СРСР. Ця залежність зберігалася і після його розпаду, а синхронізацію з російською та білоруською енергомережами Україна припинила буквально перед початком повномасштабного вторгнення. Схожі зв'язки раніше існували й у газовій сфері.

Ми буквально за кілька днів до 24 лютого відключилися від російської енергосистеми. Як тільки від'єдналися, почали вже по-іншому думати й вибудовувати свою систему,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Російську мережу Світан пропонує довести до подібного внутрішнього поділу, коли окремі республіки та регіони вже не зможуть спиратися на безперервний обмін потужностями в межах єдиної системи.

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